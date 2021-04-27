Bahar temizliğinde eşyaların yerini değiştirmek de yenilenme hissinin önemli maddelerinden





Balkon ve bahçelerinizi de ihmal etmeyin.





Bitkilerinize yönelin. Ölü yaprakları çıkarın, kurumuş çiçek, yaprak vb. atın. Saksılarını ve topraklarını yenileyin.

Mevsime uygun çiçekler, bitkiler ekin.



Balkonunuzun duvarlarını boyayın, mevsim nedeniyle daha çok vakit geçireceğiniz için buna uygun olarak yeniden dizayn da edebilirsiniz.

NEDEN ÖNEMLİ?

Evlerimizde soluduğumuz ve doğrudan bedenimize etki eden iç mekan hava kalitesi biriken tozlar nedeniyle bozuluyor. Bahar temizliği buna son veriyor. Ayrıca yaşam alanlarımızı baştan aşağı düzenleyip yeniden organize ettiğimiz için bizlerin zihinsel, ruhsal ve bedensel anlamda kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor.

BUNLARA DİKKAT!

Duvarları silerken kovanın içine ılık su ekleyip içine birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Ayrıca durularken de içine birkaç damla sirke ilave ederseniz duvarlarınız parlar.

Cam silme suyunuza tuz ve sirke eklerseniz ışıl ışıl camlara sahip olabilirsiniz.

SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Temizlik yaparken, hava yoluyla yayılan polenleri ve alerji yapan maddeleri evinizden uzaklaştırmak için klima filtrelerini temizleyin, havalandırma kanallarının tozunu dikkatlice alın.

İlaç dolabınızı da ihmal etmeyin. Tarihi geçmiş ve bozulmuş ilaçları derhal atın. Böylece hem yanlış ilaç kullanımına bağlı riskleri bertaraf etmiş olursunuz hem de dolabınızda yer açılır.

Düşmelere ve kazalara engel olmak için halı ve kilimlerinizin kaymasını engelleyen tabanlıkların sağlam olduğunu kontrol edin, eskiyenleri değiştirin.

Çocuklarınızın oynadığı alanlarda ya da bahçenizde kazalara sebep olabilecek malzemeleri ve eşyaları ortadan kaldırın.