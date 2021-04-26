Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Vücudunun yüzde 40'ı yanan 2 yaşındaki Delal Bebek herkesi sevindirdi (Yaşam haberleri)

    ’de kurulan kamptaki çadırda çıkan yangında vücudunun üst kısmı tamamen yanan Delal Bebek, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne getirildi. Doktorların yaşaması için yüzde 10 şans verdiği Delal, üç kez ölümcül sepsis yaşadı. Hekimlerin her gece “Acaba sabahı görecek mi” diyerek yanından ayrıldıkları minik yavru, hayata tutunarak herkesi sevindirdi.

    Delal olsun!

    Suriye İdlib'de kurulan kamptaki çadırda çıkan yangında vücudunun üst kısmı tamamen yanan Delal Bebek, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne getirildi. Doktorların yaşaması için yüzde 10 şans verdiği Delal, üç kez ölümcül sepsis yaşadı. Hekimlerin her gece "Acaba sabahı görecek mi" diyerek yanından ayrıldıkları minik yavru, hayata tutunarak herkesi sevindirdi.

    Delal'in 3.5 ay boyunca tedavisini Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arman Api ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın Yücel üstlendi. Yangında soluk borusu da etkilenen Delal'e trakeostomi uygulayarak soluk borusuna bir doğal açıklık oluşturduklarını belirten Api, "Çok sıkıntılı bir durumda gelmişti. Epeyce toparladık ve çok kısa bir sürede taburcu olacak hale geldi" dedi.

    SAVAŞIN ACI YÜZÜ!
    Baba Abdulfattah Dugaym, "Yangında büyük kızım Yasmin ile en küçük kızım Delal içeride kaldı. Yasmin'i kurtaramadık. Ama Delal'im hayatta" diyerek hem hüznünü hem sevincini paylaştı.

        LEYLEĞİ BACADA GÖRDÜK
        Sivas'ta Göçmen leylekler, fabrikada üretimin durmasına neden oldu. Araçlar için "kam mili" üreten ESTAŞ, son 15 yıldır olduğu gibi bu yıl da göçmen bir leylek ailesine ev sahipliği yapmaya başladı. Leylek ailesi, havaların ısınması ile fabrika bacalarından birinde kurmuş oldukları yuvalarına geldi. Firma yetkilileri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda leyleklerin zarar görmemesi için, bacanın bulunduğu dökümhanede faaliyete ara verdi. Firmanın Genel Müdürü Osman Mavuş, leyleklerin şirketin bir çalışanı gibi olduğunu belirterek, "Dökümhanemizin bacalarından birini onlar için terk ettik. Çünkü leyleğimiz her sene burayı ziyaret ediyor. Bereketin sembolü, baharın müjdeleyicisi... Onları rahatsız etmiyoruz" dedi.

        1 ASKER ŞEHİT 31 PKK'LI ÖLÜ
        Milli         Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi. Harekat bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu ise Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit oldu.

        4 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 4 milyon lira devretti. 5 bilenler 21'er bin lira, 4 bilenler 590'ar lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

            287 BİN TL DEVRETTİ
            5+1             bilen çıkmayınca 287 bin lira devretti. 5 bilenler 4 bin 330'ar lira, 4+1 bilenler 468'er lira, 4 bilenler 41'er lira, 3+1 bilenler 22'şer lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira; 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

            MERMER KAFA
            Sakarya'da mezardan mermer kaplamalar çalındı. Aile, hırsıza çağrı yaptı: Gel parasını verelim, mezarı soyma...

            KATİL DEDE
            Kırıkkale'de 75 yaşındaki M. Dönmez, 1.5 aylık eşi Koçer'i bıçakla katletti. Evi, arabayı ateşe verdi. "Pisliği temizledim" dedi.

            DEPODA FACİA
            İstanbul Arnavutköy'de bir depoda yangın çıktı. İçeride mahsur kalan 4 Pakistanlı işçi kurtarılamadı.

            KATİL FREN
            Hatay'da freni boşalan vinç, 11 aracı ezip geçti. Sürücüsüyle birlikte 4 kişi can verdi. Onlardan biri de taksi yolcusu Eda Demirel'di.
            Etekleri

            ZİL ÇALIYOR ŞIRNAKLI
            Leyla Naifoğlu'na 5 yaşında kamyon çarptı. Bacakları parçalandı. Protezleri takıldı. Sevinç ten ağladı: Yıllarca ellerimin üzerinde yürüdüm. Tek isteğim genç kızlar gibi etek giyinmekti. Buna da kavuştum

            GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL
            Antalya'da Harun Kaya (14), raşitizm hastası oldu. Bu nedenle görünümü 4 yaşında bir çocuktu. Tek isteği akülü araba...

            DOĞRU MU BE YA!
            Bill Gates'in Edirne ve Kırklareli'de 22 bin dönüm arsa aldığı iddia edildi. Gerekçe ilginçti: Küresel ısınmadan az etkilenecek.

            KILIFINA UYDURDU
            Fransız moda devi Hermes, iPhone 12 için özel kılıf yaptı. Fiyatı dudak uçuklattı: 700 dolar!
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Yaşam Vücudunun yüzde 40'ı yanan 2 yaşındaki Delal Bebek herkesi sevindirdi (Yaşam haberleri)