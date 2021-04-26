Vücudunun yüzde 40'ı yanan 2 yaşındaki Delal Bebek herkesi sevindirdi (Yaşam haberleri)

LEYLEĞİ BACADA GÖRDÜK

Sivas'ta Göçmen leylekler, fabrikada üretimin durmasına neden oldu. Araçlar için "kam mili" üreten ESTAŞ, son 15 yıldır olduğu gibi bu yıl da göçmen bir leylek ailesine ev sahipliği yapmaya başladı. Leylek ailesi, havaların ısınması ile fabrika bacalarından birinde kurmuş oldukları yuvalarına geldi. Firma yetkilileri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda leyleklerin zarar görmemesi için, bacanın bulunduğu dökümhanede faaliyete ara verdi. Firmanın Genel Müdürü Osman Mavuş, leyleklerin şirketin bir çalışanı gibi olduğunu belirterek, "Dökümhanemizin bacalarından birini onlar için terk ettik. Çünkü leyleğimiz her sene burayı ziyaret ediyor. Bereketin sembolü, baharın müjdeleyicisi... Onları rahatsız etmiyoruz" dedi.