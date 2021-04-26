Vücudunun yüzde 40'ı yanan 2 yaşındaki Delal Bebek herkesi sevindirdi (Yaşam haberleri)

Suriye İdlib'de kurulan kamptaki çadırda çıkan yangında vücudunun üst kısmı tamamen yanan Delal Bebek, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne getirildi. Doktorların yaşaması için yüzde 10 şans verdiği Delal, üç kez ölümcül sepsis yaşadı. Hekimlerin her gece "Acaba sabahı görecek mi" diyerek yanından ayrıldıkları minik yavru, hayata tutunarak herkesi sevindirdi.
Delal'in 3.5 ay boyunca tedavisini Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arman Api ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın Yücel üstlendi. Yangında soluk borusu da etkilenen Delal'e trakeostomi uygulayarak soluk borusuna bir doğal açıklık oluşturduklarını belirten Api, "Çok sıkıntılı bir durumda gelmişti. Epeyce toparladık ve çok kısa bir sürede taburcu olacak hale geldi" dedi.
SAVAŞIN ACI YÜZÜ!
Baba Abdulfattah Dugaym, "Yangında büyük kızım Yasmin ile en küçük kızım Delal içeride kaldı. Yasmin'i kurtaramadık. Ama Delal'im hayatta" diyerek hem hüznünü hem sevincini paylaştı.