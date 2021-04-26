Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmaya geçildiğini duyurdu.

Başkan Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz." ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın tam kapanma sürecine geçileceğini açıklamalasının ardından kısıtlama tarihinde uçuşu olanların ne yapacağı merak konusu oldu.

THY'DEN AÇIKLAMA

THY'den kısıtlama sürecinden uçuşu olanlar için flaş bir açıklama geldi.

İşte THY'den yapılan o açıklama:

29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir.

"BİLET DEĞİŞİKLİK TALEPLERİNİZ ÜCRETSİZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR."

İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz.