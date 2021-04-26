Sokağa çıkma kısıtlamasında nargile kafede basılınca polise anlaşma teklif ettiler: Bize yardımcı olun





"BİZİ ANLAYIN YARDIMCI OLUN"

Mekanda nargile keyifli okey oynayan kişilerden biri ceza yememek için polis ekiplerini ikna etmeye çalışarak, "Biz sizi de anlıyoruz, zevkine gelip burayı basmadınız. Biz sana görevini kötüye kullanıyorsun demiyoruz. Ama siz de bu konuda bize yardımcı olun" diye ekiplere teklifte bulundu.