Sokağa çıkma kısıtlamasında nargile kafede basılınca polise anlaşma teklif ettiler: Bize yardımcı olun

Tatlısu Mahallesi Göksu Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin açık olduğu ihbarını alan Dudullu Asayiş Büro Amirliği ekipleri mekâna baskın için harekete geçti. Açık olan kafenin önüne gelen ekipler içeride nargile keyifli okey oynayan kişileri tespit ederek mekana baskın yaptı.
Polisleri karşısında gören kişiler büyük şok geçirerek kumar masasını örtbas etmeye çalışırken bazıları saklanmaya çalıştı.
Daha sonrasında polis ekipleri arama yaparak korona virüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olması gereken kafede nargile keyifli okey oynayan 22 kişi ile karşılaştı.