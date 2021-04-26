Eşiyle kavga edip arkadaşının evine sığınan kadın orada da şiddet görünce KADES hayatını kurtardı

Olay, geçen çarşamba günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Bir süre önce dini nikahlı eşi Bilal V. ile arası bozulunca evden ayrılan 2 çocuk annesi H.Y., aile olarak görüştükleri Remziye B.'nin yanına gitti.
Burada yaklaşık 3 hafta kalan H.Y., Remziye B.'nin eşi Vural B.'nin uyuşturucu madde kullanmasından rahatsızlık duymaya başladı. Vural B.'nin uyuşturucu kullanan arkadaşlarının eve girip çıkmasından dolayı sürekli kavgaların yaşandığı evde, Remziye B. de eşi tarafından darbedildi.
Vural B., bu kavgaların yaşandığı sırada araya girmeye çalışan H.Y.'yi de defalarca darbetti.