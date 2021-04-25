Beyin felci ile dünyaya geldi: Türkiye 25.'si oldu (Yaşam haberleri)

Halk arasında "beyin felci" olarak da bilinen SP ile dünyaya gelen 44 yaşındaki Turgay Karakaş, fiziksel engeli sebebiyle okul sıralarında gördüğü ayrımcılığa inat, eşine az rastlanır başarılara imza attı. Türkiye 25'incisi olduğu üniversite sınavının ardından uzay bilimleri bölümünde, aynı anda üç yan dal yaparak Türkiye'nin ilk uzay mühendislerinden olan Karakaş, TÜBİTAK'ta savunma sanayinin önemli projelerinde rol aldı. Hemşire eşi ve 3 yaşındaki kızıyla mutlu bir yaşam süren Karakaş, "İmkansız diye bir şey yok, sadece biraz zaman alıyor" dedi.