Beyin felci ile dünyaya geldi: Türkiye 25.'si oldu (Yaşam haberleri)

Halk arasında "beyin felci" olarak da bilinen SP ile dünyaya gelen 44 yaşındaki Turgay Karakaş, fiziksel engeli sebebiyle okul sıralarında gördüğü ayrımcılığa inat, eşine az rastlanır başarılara imza attı. Türkiye 25'incisi olduğu üniversite sınavının ardından uzay bilimleri bölümünde, aynı anda üç yan dal yaparak Türkiye'nin ilk uzay mühendislerinden olan Karakaş, TÜBİTAK'ta savunma sanayinin önemli projelerinde rol aldı. Hemşire eşi ve 3 yaşındaki kızıyla mutlu bir yaşam süren Karakaş, "İmkansız diye bir şey yok, sadece biraz zaman alıyor" dedi.
PLAN PATLADI!
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelerek 2 milyon 500 bin lira vurgun yapan 3 hırsız J.Z.M, L.G.O. ve L.G.O İstanbul'da yakalandı. Hırsızlıkları da nasıl gerçekleştirdikleri ifadelerinde ortaya çıktı. Bursa'da 59 yaşındaki müteahhit Osman K. 1 milyon 600 bin lirayı bankaya yatırmaya giderken aracının lastiği patladı. Lastiği değiştiren Osman K. araçtaki parasının çalındı. Kolombiyalı çetenin bu yöntemle Aydın, Adana, Samsun, Gaziantep, İzmir ve Antalya'da da hırsızlık yaptığı belirlendi.
BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADILAR
Bursa Osmangazi'de aralarında husumet bulunan ağabeyi Fikret U.'nun (53) evine giden Mesut U. (49), kapı önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine iki kardeş sokak ortasında bıçak çekerek birbirlerini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kardeşleri hastaneye kaldırdı. Doktorlar iki kardeşin durumunun iyi olduğunu söyledi.