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    • Yaşam
    • 24.04.2021 15:03
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    • 24.04.2021 15:12
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    ? Sahursuz niyetsiz oruç tutulabilir mi?

    Sahursuz niyetsiz oruç tutulabilir mi? ? Ramazan ayında vatandaşlar oruç tutarak ibadetlerini yerine getiriyor. Oruç tutmak isteyen vatandaşlar ise sahur ve niyet konusunu sorguluyor. Sahur yapmadan oruç tutmanın mümkün olup olmadığı merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Niyetlenmeden oruç tutulur mu? Sahursuz niyetsiz oruç tutulabilir mi?

    Niyetlenmeden oruç tutulur mu? Sahursuz niyetsiz oruç tutulur mu? Mübarek Ramazan ayında oruçlar tutuluyor, dualar ediliyor ve ibadetler yapılıyor. Oruç tutmak isteyen vatandaşların merak ettiği konu ise sahur oluyor. Sahur yapmadan oruç tutmak araştırılan konulardan birisi oldu. Peki, sahursuz oruç tutulur mu?

    NİYETLENMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

    Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

    Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

    Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

    Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

        SAHURA KALKMANIN ÖNEMİ

        Sahura belli başlı nedenlerle uyanamayan Müslümanlar için Diyanet sahurun dindeki önemiyle ilgili şöyle bir bilgilendirme sunuyor:

        Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

        Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 105).

        Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.
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