Kaza, dün akşam saatlerinde Namık Kemal Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, İETT şoförü mesai bitimiyle birlikte evinin yolunu tuttu. Namık Kemal Caddesi'nde yokuş aşağı inerken iddiaya göre freninin boşalmasıyla otobüs kontrolden çıktı.
İETT otobüsü önce kapalı olan bir iş yerine, ardından park halindeki otomobile çarparak durabildi. Otobüste kimsenin olmaması olası faciayı engellerken, İETT şoförü de kazadan yara almadan kurtuldu.
"İKİNCİ SEFER KARŞILAŞIYORUM"
Park halindeki otomobilin sahibi İbrahim Ayhan, daha önce de aynı kazanın başına geldiğini belirterek, "Evde oturuyordum. Büyük bir gürültü ile kapıya çıktım. Aracım pert olmuş durumda. Bunla ikinci sefer karşılaşıyorum.