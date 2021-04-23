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    • Yaşam
    • 23.04.2021 10:58
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    • 23.04.2021 11:08
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    Kapalı olması gereken barda pes dedirten ! Temaslı şahıs barda eğlenirken yakalandı

    haberi... Koronavirüsle mücadele sürerken 'nın ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir bara baskın düzenledi. Ekipler, barda eğlenen, aralarında, temaslı olduğu için da olması gereken kişinin de bulunduğu 24 kişiye, 23 bin 850 TL para cezası uyguladı.

    Korona partisi! Temaslı yakalandı

    Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece yaptığı denetimde, Cinnah Caddesi'ndeki bir bardan sesler duyuldu. Kapalı olması gereken bara baskın yapan ekipler, içeride 24 kişiyi eğlenirken yakaladı.

    Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında bir kişinin temaslı olduğu ve karantinada olması gerektiği tespit edildi.



    İş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 23 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, temaslı kişiye de karantina kurallarını ihlalden toplam 23 bin 850 lira idari para cezası uygulandı. Faaliyeti durdurulan iş yeri kapatılırken, karantina kurulana ihlal eden kişi de eve götürüldü.



        Öte yandan aynı bölgede Sümer-1 Sokak'ta yapılan denetimde de yine kapalı olması gereken bir eğlence mekanında 11 kişinin eğlendiği ve bu kişilere de para cezası uygulandığı belirtildi.

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