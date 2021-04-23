İnşallah gelecek nesillere bu güzel mekanı da olumlu bir şekilde tahrip edilmemiş şekilde bırakmayı cenabı Allah bize nasip etsin diyoruz.

Buradaki bütün esnaf kardeşlerimize de sesleniyoruz. Her an 24 saat bura da olamıyoruz. Dolayısıyla böyle nahoş hadiseli olayları gördükleri zaman en azından bize yada emniyete haber versinler. İnşallah bundan sonra böyle hadiseler yaşamayız" diye konuştu.