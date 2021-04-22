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    • Yaşam
    • 22.04.2021 11:16
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    • 22.04.2021 11:16
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    Yatakta uygunsuz bir halde yakaladığı gelini ile erkeği öldürdü

    'ın ilçesinde oğlu şehir dışına çalışmaya giden Nurettin G. (68), yatakta uygunsuz yakaladığı gelini . (36) ile .'yi (51) tabancayla vurarak öldürdü.

    DHA
    Yatakta yakaladığı gelinini...

    Olay, saat 01.00 sıralarında köyünde meydana geldi. ., 'a çalışmaya giden oğlu Uğur'un eşi Filiz ile .'yi yatakta uygunsuz yakaladı.

    HAYATLARINI KAYBETTİLER
    Tabancasını alan Nurettin G., . ve Kamil Ç.'ye ateş etti, ardından da jandarmayı arayıp haber verdi. ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Filiz G. ve Kamil Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Nurettin G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Yapılan incelemenin ardından Filiz G. ve Kamil Ç.'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nurettin G.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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