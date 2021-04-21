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    • 21.04.2021 11:41
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    SON DAKİKA: Başbakanı yan'ın zor anları! 'Defol burada işin yok'

    Son dakika haberleri... 'ın karşısında elde ettiği zafer sonrası Ermenistan Başbakanı yan ülkesinde adeta istenmeyen adam konumunda. Bu ay sonu istifa edecek Paşinyan kentini ziyareti sırasında "Defol, burada işin yok" diyerek kenti terk etmesi istendi.

    DHA

    Azerbaycan'dan aldığı ağır yenilginin ardından Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra ülkesinde 'hain' ilan edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a öfke dinmiyor. Ülkenin güneyinde, İran sınırına yakın bölgedeki Sünik kentini gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi ziyaret eden Paşinyan, bölge halkı tarafından protesto edildi.

    Yerel medya, Paşinyan'ın konvoyunun öfkeli halk tarafından durdurulduğunu bildirdi. Güvenlik güçleri ve eylemciler arasında yer yer ufak çaplı arbedeler çıktı. Paşinyan'a tepki gösteren öfkeli grup "Defol, burada işin yok" ifadelerini kullandı.

    MEZARLIK VE KİLİSEDEN KOVULMUŞTU
    Paşinyan geçtiğimiz hafta, Dağlık Karabağ savaşında ölen Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmak isterken, asker yakınının tepkisiyle karşılaştı. Asker yakını "Paşinyan'a size izin vermiyorum" diyerek çiçek bırakmasını engellemişti. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen yıl Aralık ayında ilk kez halkla yüzleşmişti. Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzattı. Papaz, Paşinyan'a tepki göstererek elini vermedi, sonra da kapıyı göstererek çıkmasını istemişti.

        BU AY SONU İSTİFA EDECEK
        Paşinyan, erken seçimlerin önünü açmak için bu ayın son on günü içinde görevinden istifa edeceğini açıklamıştı.

        Paşinyan, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunda kaybetmesi sonrasında Rusya'nın aracılık ettiği ateşkesi onayladığı için geçen yılın Kasım ayından beri istifa etmeye çağrılıyordu.
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