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    • Yaşam
    • 21.04.2021 08:28
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    • 21.04.2021 08:28
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    Evinde daki polis yla vurulmuş halde ölü bulundu

    ’da Covid-19 test sonucu pozitif çıktığı için bir süredir evinde da bulunan genç polis memuru, yla vurulmuş halde ölü bulundu. Bekar ve evde yalnız yaşadığı öğrenilen genç polisin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketi ’e gönderileceği bildirildi.

    Genç polisin şoke eden ölümü!

    Olay, merkez 13 Şubat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Havalimanı Şube Müdürlüğünde görev yaparken geçici süreyle pandemi ekiplerine dahil edilen polis memuru 'nin (30) korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Ozan Gökçe evinde ya alındı.



    Bir süredir evinde karantinada bulunan Gökçe'den bugün telefonla haber alamayan mesai arkadaşları durumu ilgili mercilere bildirdi. Bunun üzerine evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. İçeri giren polis ekipleri yla kafasından vurulmuş halde Ozan Gökçe'nin cesediyle karşılaştı.



    İntihar ettiği düşünülen Gökçe'nin cenazesi olay yeri ve Cumhuriyet Savcısının incelemede bulunmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.
    Bekar ve evde yalnız yaşadığı öğrenilen genç polisin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketi 'e gönderileceği bildirildi.

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