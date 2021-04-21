Kaza, dün Orhangazi ilçesi Yeniköy kavşağında meydana geldi. Yakup Işık (38) yönetimindeki 16 AHV 969 plakalı sunta yüklü TIR, Selahattin Sevimli (38) yönetimindeki 10 SB 690 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Kazanın ardından otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Kazada, otomobil sürücüsü Selahattin Sevimli hayatını kaybetti, TIR şoförü Yakup Işık ile yanındaki Sadık Karahasan (57) ise yaralandı. Kaza anı ise mobese kameralarına yansıdı.