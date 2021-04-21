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    • Yaşam
    • 21.04.2021 16:22
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    • 21.04.2021 16:37
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    : 'da otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği daki TIR şoförü tutuklandı

    haberi... ’da 1 kişinin hayatını kaybettiği korkunç da otomobilin üzerinde devrilen TIR'ın şoförü (38), sevk edildiği adliyede ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan tutuklandı.

    Korkunç kazada flaş! TIR şoförü hakkında karar verildi

    Kaza, dün Orhangazi ilçesi Yeniköy kavşağında meydana geldi. Yakup Işık (38) yönetimindeki 16 AHV 969 plakalı sunta yüklü TIR, Selahattin Sevimli (38) yönetimindeki 10 SB 690 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

    Kazanın ardından otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


    Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.



    Kazada, otomobil sürücüsü Selahattin Sevimli hayatını kaybetti, TIR şoförü Yakup Işık ile yanındaki Sadık Karahasan (57) ise yaralandı. Kaza anı ise mobese kameralarına yansıdı.



        TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
        Selahattin Sevimli'nin cenazesi, memleketi Keles ilçesi kırsal Gelemiç Mahallesi'nde toprağa verildi. Hastanede tedavisi tamamlanan TIR şoförü Yakup Işık ise dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Işık, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

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