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    • Yaşam
    • 21.04.2021 17:56
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    • 21.04.2021 18:02
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    Eşini bıçakla öldürüp kilere saklayan tahliyesini talep etti

    'in ilçesinde eşini bıçakla öldürüp cesedini kilerde saklayan sanığın yargılandığı davada müşteki avukatları, sanığın sakladığı bıçakla ilgili kanıtlar sunarak eylemin planlı yapıldığını savundu. Müşteki avukatları delilleri mahkemeye sunarken, sanık olayla ilgisinin olamadığını iddia ederek tahliyesini istedi.

    AA
    Eşini bıçakla öldürüp kilere saklayan sanıktan şok savunma

    10. nde görülen duruşmaya "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Bülent S, taraf avukatları, müşteki yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

    Müşteki olarak dinlenen çiftin çocuklarından Eda S.Ş, babasının ailesine sürekli şiddet uyguladığını, olay günü de annesine ulaşamadıklarını, evde arama yapan kardeşlerinin annelerinin cesedine ulaştığını ifade ederek, "Sanıktan şikayetçiyim. İndirim uygulanmadan en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

    Mahkeme Başkanı, geçen celsede istenen otopsi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını, maktulün telefonunda bilirkişi tarafından yapılan incelemede davaya konu olacak mesajlaşma veya görüntünün bulunamadığını açıkladı.

    "SANIK ÇEKYATA BIÇAK SAKLAMIŞTIR, EYLEMİ PLANLAMIŞTIR"

    Müşteki avukatları, sanığın daha önceki tarihlerde çocuklarına da şiddet uyguladığını belirterek, "Sanığın eylemi planladığına dair bazı fotoğraflar ibraz ediyoruz. Bu fotoğraflarda görüldüğü gibi sanık çekyata bıçak saklamıştır. Eylemi planlayarak yaptığını göstermektedir." dedi.

    Sanık ise kesici aletlerle ilgisi olmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

    Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve otopsi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

    OLAY

    İzmir'in ilçesinde 6 Aralık 2020'de Yazgül S'den haber alamayan çocukları, durumu polise bildirmiş, kadının bıçaklanmış haldeki cansız bedeni, kilerdeki yorgan ve halının altına gizlenmiş şekilde bulunmuş, tutuklanan eşi Bülent S emniyetteki ifadesinde suçu itiraf etmiş ve hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

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