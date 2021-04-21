

Kaza, 15 Nisan Perşembe günü saat 17:55 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi Çinçindere Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 DIV 832 plakalı kamyonet sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımda yürüyen Mehmet Ali Turan'a (55) daha sonra park halinde olan minibüse çarparak durdu. Turan, çarpmanın şiddetiyle kaldırımdaki duvara fırlayarak ağır yaralanırken kamyonet şoförü minibüse çarptıktan sonra araç içerisinde hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.