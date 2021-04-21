Boşanma davası açan eşini felç bıraktı! 23 yıl 4 ay hapis cezası verildi

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emre Aşkın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi Handan Aşkın'ın avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savcı, iddianamede eylemin "Kasten yaralama" olarak değerlendirildiğini ancak sanığa, her 2 müştekiye ayrı ayrı hedef alarak ateş etmesi nedeniyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza verilmesini talep etti.

"İLK KARARDA DİRENİLSİN"

Şikayetçilerin avukatı Muhittin Refik Güçlü ise, "Sanığın Yargıtay ilamındaki gibi tahrikten yararlandırılması görüşüne katılmıyoruz. Korkmuş, can derdine düşmüş müvekkillerimizin dışarıda konuşurken tahrik edici söz söylemesi, hayatın olağan akışına aykırıdır. İlk kararınızda direnmenizi ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

"HAYATTA KALDI DİYE DAHA AZ CEZAYI HAKETMİYOR"

Şikayetçi avukatlarından Gül Erdoğmuş da "İki kişi öldürülmeye teşebbüs edilmiştir. Handan Aşkın, felç kalmıştır, yürüyememektedir. Kardeşi ise elmacık kemiğinden yaralanmıştır. Bunlar mahkemenizin en üst seviyede ceza vermesi için yeterliydi. Kararınızda direnmenizi talep ederiz. Müvekkil hayatta kaldı diye, sanık daha az cezayı haketmiyor. En üst hadden cezalandırılsın" dedi. Aile Bakanlığı avukatı da haksız tahrik indirimi uygulanmamasını istedi.