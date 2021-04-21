23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım devam ediyor. Tarihler 23 Nisan 1920'yi gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Bu nedenle 23 Nisan ulusal bayram olarak kabul edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk tarihi için son derece önemli olan bugünü çocuklara armağan etmiştir. Peki, 22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan öğleden sonra tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi? İşte detaylar...
22 NİSAN YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan bir gün öncesi yani 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir.
TBMM'NİN AÇILMASI
23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara'ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Milletvekili seçimleri Atatürk'ün Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istenmiştir.
23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. O günkü ilk toplantıya daha önce belirlenen 337 milletvekilinden sadece 115'i katılabilmiştir.
Kanunun ikinci maddesinin B fıkrasında, "Ulusal Egemenlik Bayramı; 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü" ifadesi yer aldı.