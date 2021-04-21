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    • Yaşam
    • 21.04.2021 14:17
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    • 21.04.2021 14:17
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    Türk tarihi açısından son derece önemli bir yere sahip olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Bilindiği üzere bu bayram Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edildi. Peki, ? ? ? İşte merak edilenler...

    22 Nisan yarım gün mü?

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım devam ediyor. Tarihler 23 Nisan 1920'yi gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Bu nedenle 23 Nisan ulusal bayram olarak kabul edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk tarihi için son derece önemli olan bugünü çocuklara armağan etmiştir. Peki, 22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan öğleden sonra tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi? İşte detaylar...

    22 NİSAN YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan bir gün öncesi yani 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir.

    TBMM'NİN AÇILMASI

    23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara'ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Milletvekili seçimleri Atatürk'ün Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istenmiştir.

    23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. O günkü ilk toplantıya daha önce belirlenen 337 milletvekilinden sadece 115'i katılabilmiştir.

    Kanunun ikinci maddesinin B fıkrasında, "Ulusal Egemenlik Bayramı; 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü" ifadesi yer aldı.

        A) Resmi bayram günleri şunlardır:

        1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

        2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

        3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

        29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

        B) Dini bayramlar şunlardır:

        1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

        2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

        C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

        D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

        Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

        Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.
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