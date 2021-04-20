Edinilen bilgiye göre, Çoban Dede Türbesi içerisinde sosyal medyada dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde Tiktok videosu çekti.
Tepki çeken görüntülerin ardından H.Ş., yeni çekimler için geldiği Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alındı.
H.Ş., sorgusu tamamlandıktan sonra TCK'nın 216'ncı maddesi gereği "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan adliyeye sevk edildi. H.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ELİNDE BİR DE DUA KİTABI OLDUĞU GÖRÜLDÜ
Görüntülerde açık kıyafetlerle türbeye giren şahsın elinde bir de dua kitabı olduğu görüldü. Daha sonra farklı mimikler yaparak arka planda duyulan Arapça ilahiye eşlik eden Şeker, türbeyi eğilerek öptü.