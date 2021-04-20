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    • Yaşam
    • 20.04.2021 17:21
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    • 20.04.2021 17:28
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    de videosu çekerek dini değerlerle alay eden şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    Son dakika haberi... Mübarek Ramazan ayında içinde video çekip sosyal medyada paylaştığı görüntülerle dini değerlerle alay eden şahıs, 'in ilçesinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medyada paylaşılan deki videosuna tepki yağdı.

    Tiktok skandalında flaş karar!

    Edinilen bilgiye göre, Çoban Dede Türbesi içerisinde sosyal medyada dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde Tiktok videosu çekti.

    Tepki çeken görüntülerin ardından H.Ş., yeni çekimler için geldiği Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alındı.

    H.Ş., sorgusu tamamlandıktan sonra TCK'nın 216'ncı maddesi gereği "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan adliyeye sevk edildi. H.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



    ELİNDE BİR DE DUA KİTABI OLDUĞU GÖRÜLDÜ
    Görüntülerde açık kıyafetlerle türbeye giren şahsın elinde bir de dua kitabı olduğu görüldü. Daha sonra farklı mimikler yaparak arka planda duyulan Arapça ilahiye eşlik eden Şeker, türbeyi eğilerek öptü.
        Haberler Yaşam Türbede Tiktok videosu çekerek dini değerlerle alay eden şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı