TRT 23 Nisan 2021 özel yayını olacak mı? TRT 23 Nisan video gönderme başladı mı? TRT'de geçtiğimiz yıl yayınlanan özel yayın için çocuklar ve aileleri hazırladığı videoları göndermişti ve bu videolar televizyonda yayınlandı. Peki, TRT 23 Nisan 2021 yayını olacak mı? İşte bu yılki yayın hakkında merak edilen bilgiler!
TRT 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME BAŞLADI MI?
TRT 23 Nisan 2021 yayınının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl video gönderme için ekran erişime açılmadı.
23 NİSAN SÖZLERİ KISA UZUN!
Yüzlerinde gülücüklerin, kɑlplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmɑmɑsını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gɑyret sɑrf ettiğimiz bütün çocuklɑrımızın ve Türk ulusunun 23 Nisɑn Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı'nı kutluyor, bɑştɑ Büyük Önder Atɑtürk olmɑk üzere, ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bɑğımsızlığı ve egemenliği uğrundɑ cɑnlɑrını fedɑ eden bütün şehitlerimizi sɑygı ve minnetle ɑnıyoruz.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bizlere bu vatanı emanet eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor milletimizin egemenliğimi çocuklarımızın bayramını kutluyorum.
"Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
"Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
"Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."