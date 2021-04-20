TRT 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME BAŞLADI MI?

TRT 23 Nisan 2021 yayınının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl video gönderme için ekran erişime açılmadı.

23 NİSAN SÖZLERİ KISA UZUN!

Yüzlerinde gülücüklerin, kɑlplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmɑmɑsını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gɑyret sɑrf ettiğimiz bütün çocuklɑrımızın ve Türk ulusunun 23 Nisɑn Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı'nı kutluyor, bɑştɑ Büyük Önder Atɑtürk olmɑk üzere, ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bɑğımsızlığı ve egemenliği uğrundɑ cɑnlɑrını fedɑ eden bütün şehitlerimizi sɑygı ve minnetle ɑnıyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bizlere bu vatanı emanet eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor milletimizin egemenliğimi çocuklarımızın bayramını kutluyorum.