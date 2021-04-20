



Olay yerine giden polis ekipleri kavgaya müdahale ederken aralarında çocukların da olduğu yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.