Yapılan aramalarda ise Yarım kilogram esrar maddesi, muhtelif cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 TL para, ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, tabancalara ait 8 adet mermi ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 16'sı tutuklanarak ceza evine gönderildi.