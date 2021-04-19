Denizli'de zehir tacirlerinin uyuşturucu taşıma yöntemi 'pes' dedirtti.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aracı ile sokak sokak zehir ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
Kentin farklı noktalarında zehir satan uyuşturucu taciri kısa süreli takibin ardından yakalanarak gözaltına alındı.
RADYO KISMINA ZULA
Araçta yapılan aramalarda ise ortaya çıkan manzara pes dedirtti.
Zehir taciri yakalanmamak için uyuşturucu maddeleri aracın radyo kısmına zulaladığı ortaya çıktı.
KENT GENELİNDE 33 GÖZALTI
Ayrıca kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını gerçekleştiren şüphelilere yönelik ardı ardına operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar kapsamında 33 şüpheli gözaltına alındı.