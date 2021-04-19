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    • 19.04.2021 17:52
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    • 19.04.2021 17:56
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    Zehir tacirinin yöntemi 'pes' dedirtti! in içinde uyuşturucu...

    'de zehir tacirlerinin uyuşturucu taşıma yöntemi 'pes' dedirtti. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aracı ile sokak sokak zehir ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik düzenlenen operasyonda şahsın uyuşturucu maddeleri aracın ön konsolunda bulunan in altına gizlediği ortaya çıktı.

    AA
    Zehir tacirlerinden 'pes' dedirten yöntem!

    Denizli'de zehir tacirlerinin uyuşturucu taşıma yöntemi 'pes' dedirtti.

    Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aracı ile sokak sokak zehir ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

    Kentin farklı noktalarında zehir satan uyuşturucu taciri kısa süreli takibin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

    RADYO KISMINA ZULA
    Araçta yapılan aramalarda ise ortaya çıkan manzara pes dedirtti.

    Zehir taciri yakalanmamak için uyuşturucu maddeleri aracın radyo kısmına zulaladığı ortaya çıktı.

    KENT GENELİNDE 33 GÖZALTI
    Ayrıca kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını gerçekleştiren şüphelilere yönelik ardı ardına operasyonlar düzenlendi.

    Operasyonlar kapsamında 33 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda ise Yarım kilogram esrar maddesi, muhtelif cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 TL para, ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, tabancalara ait 8 adet mermi ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 16'sı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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