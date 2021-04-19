Hakkari Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli Köyü'ndeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde, havaların ısınmasıyla birlikte yuvalarından çıkan yılanlar sürü halinde görüntülendi.
Yürekli köyünde yaşayan Feyyaz Kartal, köyde her yıl nisan ve mayıs aylarında yılanların çiftleştiklerini söyledi. Kartal, "Havaların ısınmasıyla birlikte 'Yılan Pınarı' bölgesi dediğimiz burada yılanlar çiftleşirler.
Binlerce yılan bu kayaların arasından sürü halinde çıkarlar. Bunlar su yılanı hiçbir zararı yok. Kimse de korkmuyor ve boyları da 1 veya 1,5 metre buluyor. Büyüklerimiz 'Yılanları, hiçbir şekilde öldürmeyin' dediler. Kimse de öldürmüyor. Köylüler ve Yüksekova'dan gelenler sadece yılanları görmek istiyor" dedi.