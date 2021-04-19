



'ÖLDÜRÜP DOĞA DENGESİNİ BOZMAYIN'

Bu yılanların öldürülmesi halinde doğanın dengesinin bozulacağını belirten Kaçan, "Bu yılanlara saldırılmadığı sürece kimseye zarar vermeyecektir. Eğer yılanlar öldürülürse doğal döngü bozulacaktır. Bu sefer fareler ortaya çıkacaktır. Fareleri öldürmek zorunda kalacağız. Böcekler ortaya çıkacaktır. Bu sefer de zirai ilaçlar kullanmak zorunda kalacağız. Ve en sonunda insanlar için kanserojen olan ilaçlar kullanmak zorunda kalacağız. Bu neden bu döngüyü hiçbir şekilde bozmamamız gerekir. Hiçbir şekilde bu yılanlara zarar vermememiz gerekir" diye konuştu.