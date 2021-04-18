İstanbul Belgrad Ormanı'nda define avcıları çok sayıda çukur açarak tarihi eser aradı. Çukurları, ormanda yürüyüş yapanlar tesadüfen fark edip görevlileri uyardı. Oldukça profesyonel bir işçilikle kazılan 20 metrelik çukur, görenleri şaşırttı. Definecilerin karşılıklı iki ağaca çaktıkları ağaç dalından oluşturdukları basit bir çıkrıkla toprağı dışarıya çıkardıkları anlaşıldı.
En az 20-25 metrelik derinliğe sahip çukura inildikten sonra L şeklinde içeriye doğru gidildiği görüldü.
- Yaşam
- 18.04.2021 Gazete
Defineciler, Belgrad Ormanı’na 15 metrelik çukur kazdı
Defineciler, Belgrad Ormanı’nı delik deşik etti. Kazdıkları 15 metrelik çukur, görenleri şaşkına çevirdi. En az 20-25 metrelik derinliğe sahip çukura inildikten sonra L şeklinde içeriye doğru gidildiği görüldü.
İstanbul Belgrad Ormanı'nda define avcıları çok sayıda çukur açarak tarihi eser aradı. Çukurları, ormanda yürüyüş yapanlar tesadüfen fark edip görevlileri uyardı. Oldukça profesyonel bir işçilikle kazılan 20 metrelik çukur, görenleri şaşırttı. Definecilerin karşılıklı iki ağaca çaktıkları ağaç dalından oluşturdukları basit bir çıkrıkla toprağı dışarıya çıkardıkları anlaşıldı.