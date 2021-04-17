Biricik oğlu Ankara'ya defnedildikten sonra İstanbul'dan her perşembe gece yola çıkıp cuma günü oğlunun yanına gelip tekrar İstanbul'a döndüğünü anlatan Daşdemir, "Bu çok zor olmaya başladı. Oğlum şehit olduktan sonra ona yakın olabilmek için Cebeci Mezarlığı'nın karşısına taşındım. Şimdi aramızda sadece 150 metre var. Hemen karşı bina. Her gün şehit yavruma dua etmeye gidiyorum. Geceleri de gözüm camda, oğlumu gözetliyorum. Ona bir sözüm vardı. 'Asla ayrılmayacağız' diye. Bu dünyada onu yalnız bırakmayacağım. İnşallah ahirette de birlikte oluruz yavrumla. Rabbim ebediyette nasip etsin onu bize" dedi.