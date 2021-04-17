İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki akşam Ankara'da eşiyle birlikte iftarda çok özel bir ailenin konuğu oldu. Güneydoğu'da Hendek olayları sırasında Sur'un ilk şehidi olan bordo bereli Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, bakan ve eşini evinde ağırladı. Bakan Soylu'nun şehit askerin son sabah namazını kıldığı seccadeyle akşam namazını kıldı, dua etti. Bakan Soylu, namaz kıldığı seccadenin şehidin olduğunu öğrendiğinde ise, duygu dolu anlar yaşadı.
Yüreği evlat acısıyla yanan bir anne, vatan ve bayrak uğruna toprağa düşen bir asker... Güneydoğu'daki hendek olayları sırasında 30 Ocak 2016'da Sur'da şehit olan ilk asker Bordo Bereli Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi oğlunun kabrine yakın olmak için İstanbul Ümraniye'deki evinden ayrıldı, Ankara'daki Cebeci Mezarlığı'nın hemen karşısından ev kiraladı. Gözü yaşlı anne, günde 3 kez oğlunun mezarı başına gidip dua ediyor, Kuran-ı Kerim okuyor. Mezara gidemediği zamanlarda ise pencerenin yanıbaşına oturup camdan oğlunun mezarını izliyor.
"GÜNDE 3 KEZ ZİYARET EDİYORUM"
PKK'nın 'hendek' ihanetinde Sur'da ilk şahadet şerbetini içen ve 'Türkiye'nin tabuta sığmayan şehidi' olarak bilinen bordo bereli Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, "Günde 3 kez oğlumu ziyarete gidiyorum. Gidemezsem de camdan onu izliyorum" diyen şehit annesi Sabah'a açıklamalarda bulundu.