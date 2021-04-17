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    • 17.04.2021 10:14
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    • 17.04.2021 10:34
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    16 yaşındaki genç eve bu notu bırakıp ortadan kayboldu: Ben artık büyüdüm

    ’ın ilçesinde, ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi (16), ailesine "Ben artık büyüdüm" yazılı not bırakıp ortadan kayboldu. Didim Emniyeti çocuğun bulunması için çalışma başlatırken, Didimliler de sosyal medya paylaşımları yaparak çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

    İHA
    16 yaşındaki genç bu notu bırakıp evi terk etti

    'e bağlı 'nde oturan 8'inci sınıf öğrencisi , iddiaya göre, dün saat 09.00 sıralarında ailesine "Ben artık büyüdüm, kendi başımın çaresine bakarım" şeklinde not yazdıktan sonra evden ayrıldı.

    HER YERDE ARANIYOR
    Notu gören anne , oğlunu sokak sokak aradı. Oğlunu bulamayan anne, Emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Efe'nin bulunmasını anne Fatma Koç oğlunun bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi. Çocuğun bulunması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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    Haberler Yaşam 16 yaşındaki genç eve bu notu bırakıp ortadan kayboldu: Ben artık büyüdüm