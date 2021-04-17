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    • 17.04.2021 09:34
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    • 17.04.2021 09:37
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    'da 'ye saldıran şahıs: 'un oğluyum. Emir geldiği için yaptım

    'da kısıtlama saatinde eline balyoz alıp haç işaretine benzediği gerekçesiyle 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere demirlerini kırmaya çalışırken gözaltına alınan şahıs akıl sağlığının yerinde olmaması sebebiyle Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne yatırıldı. Şahsın polise verdiği ifadesinde "'un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım" dediği öğrenildi.

    İHA
    Ulu Cami'ye saldırdı: Hz. Yakup'un oğluyum

    Bursa'da, tarihi Ulu Camii'ne balyozla saldırıda bulunduktan sonra gözaltına alınan Tamer Ö.'nün (41) emniyette verdiği ifadede, "Ben, Hz. Yakup'un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım.

    Penceredeki demirler, haç işaretine benziyor. Bana onları yok etmem söylendi. Ben de evden aldığım balyozla kırmaya çalıştım. Bana gelen emirleri kedi ve köpeklere de anlatıyorum. Pişman değilim" dediği öğrenildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Ö., çıkarıldığı mahkemece verilen kararla Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne yatırılırken, tedavisine başlandı.
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