SON DAKİKA: 'Dur' ihtarına uymayarak 10 kilometre kaçan alkollü sürücü: Ben kimseden kaçmadım





Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, araç ve şüpheli, Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Alkollü olduğu anlaşılan ancak alkolmetreyi üfleyen İsa B.'nin ehliyetine el konulurken, 'alkollü araç kullanmak', 'trafiği tehlikeye atmak', 'dur ihtarına uymamak' ve 'koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek' suçlarından para cezası uygulandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN