SON DAKİKA: 'Dur' ihtarına uymayarak 10 kilometre kaçan alkollü sürücü: Ben kimseden kaçmadım

Olay saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 01 SN 007 plakalı otomobili durdurmak istedi.
DUR İHTARINA UYMADI
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.
Ara sokaklardan Öğretmenler Bulvarı'na çıkan sürücü, daha sonra Şehit Polis Şahin Polis Aydın Bulvarı'na dönüp, ardından da Yaşar Bayboğan Caddesi'ne geçip, kaçışını sürdürdü.
Polis ekiplerini peşine takan sürücü, Aliya İzzetbegoviç Bulvarı, ardından da ara sokaklardan Kıyıboyu Caddesi'ne çıkarak kaçmaya devam etti. Kıyıboyu Caddesi'nden 46120 Sokağa geçen sürücü, yolun bitimindeki araziye girerek yaklaşık birkaç kilometre bu şekilde kaçtı.