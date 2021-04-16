Kefaret orucu kaç gün tutulur? Orucu bilerek bozmanın cezası ne kadar?

Orucu yanlışlıkla bozmakta her hangi bir ceza olmamakla beraber oruç tutmayan ve kasten orucu bozanlara ise ceza bulunmaktadır. Oruç tutmak farz olduğu için kasten oruç tutmayanlar Allah'ın emrine karşı gelerek isyan hükmünde haram işlemiş olur. Bundan dolayı kasten oruç tutmamak haramdır. Eğer oruç tutanlar kasten oruçlarını bozar ise onlar için daha büyük ceza bulunmaktadır. Bu konu hakkında ayette orucu kasten bozanlar kefaret ve ceza olarak üst üste aralıksız bir şekilde 60 gün oruç tutmak zorundadır. Eğer yapamıyor ise bir köleyi azat etmelidir. Bunu da yapamıyor ise 60 güne karşılık olarak 60 fakirin karnını doyurması gerekmektedir.

Kur'an'ın temel şart ve kuralı her zaman eşitliktir. Bundan dolayı yapılan hatalara karşılık olarak eşit ceza uygulanmaktadır. Kasten ya da bilerek orucunu bozan kişiler bu dönemde köle olmadığından dolayı köle azat edemezler. Buna karşılık olarak sağlık sorunlarında problem yok ise 60 gün oruç tutmalı ya da fakir doyurmalıdır. Eğer maddi durumu yerindeyse 60 gün boyunca 1 fakiri ya da 1 günde 60 fakiri doyurması cezasına kefaret olacaktır. Şayet sağlık sorunlarından dolayı oruç tutmuş ancak başarılı olamayıp sağlığından dolayı orucunu bozmuş bir kişiye ceza olmayıp orucunu bozması caizdir. Oruç yüzünden her hangi bir sağlık sorunu teşkil edilmiş ise, şifası gecikmiş ise bu kişinin orucu bozması caiz olduğundan dolayı kefaret ödemesine gerek kalmamaktadır. Bu noktada bu kişi kaza orucu tutabilir. Eğer sağlığından dolayı tutamaz ise fidye vererek tutamadığı gün kadar fakirin karnını doyurabilir ya da o gün sayısı kadar fakirlere yemek vererek bir günde de fidyesini bitirebilir.