Selvan Acar'ı öldüren katil kocanın şeytani planını cezaevi arkadaşı itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum



SAHTE HESAPLAR AÇMIŞ

Eşinin kendisini aldattığı süsünü verebilmek için sosyal medyadan hesaplar açıp, başkasıymış gibi eşiyle yazışıyormuş. Bunun dışında iki tane de arkadaşını ayarlamış, bu arkadaşları da eşiyle sosyal medya üzerinden yazışıyormuş. Bunlardan sonra sözde biriyle onu yakalamış, çevresini bu şekilde inandırmaya çalışmış. Olay tarihinde de eşini bıçakladığı zaman, evde eşini aldattığını iddia ettiği şahsın tamamen uydurma olduğunu, aslında öyle bir şahsın olmadığını anlattı. Ben bu şahsı cezaevine gelmeden önce hiç tanımazdım ama yaşadığım vicdan azabı nedeniyle bunları anlatmak istedim." Anne Cemile Kaya'nın avukatı Fatih Tahancı, Hürriyet'in haberine göre yaptığı açıklamada, "Sanığın başka bir hükümlüye tüm vakayı anlatması, canavarca hisle planlayarak eşini öldürdüğünü ortaya koymuştur" dedi.

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