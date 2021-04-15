Selvan Acar'ı öldüren katil kocanın şeytani planını cezaevi arkadaşı itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum

Muğla Fethiye'de yaşayan 2 çocuk annesi Selvan Acar (25), 8 Aralık 2020'de boşanma aşamasında olduğu eşi Tanju Acar (32) tarafından sırtından ve kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı, genç kadının öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak tutuklanan Tanju Acar hakkında 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açtı.
'BİR GÜN ONU ÖLDÜRECEĞİM'
İddianamede ifadesine yer verilen Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya, kızının Tanju'nun kendisini takip ettiğini, rahatsız ettiğini, tehdit ettiğini, denk gelirse darp ettiğini söylediğini, "Bugün olmazsa yarın ama mutlaka bir gün seni öldüreceğim" şeklinde tehditlerde bulunduğunu anlattığını iddia etti.
Tanju Acar'ın tutuklanarak konulduğu Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, yan hücrede kalan K.Ş. isimli hükümlü verdiği ifadesinde çarpıcı iddialarda bulundu. K.Ş. ifadesinde özetle şunları anlattı: