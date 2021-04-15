



SAHİL BANDI VE BAZI PARKLAR KAPATILDI

Kentte vaka sayılarının çok yüksek seyretmesinde insanların temasının büyük rol oynadığını gerekçe gösteren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ek koronavirüs tedbirleri aldı. Buna göre; Çanakkale merkezi, Kepez beldesi ile Güzelyalı ve Dardanos sahil bantları ile park ve bahçeler, yoğunluğu önlemek için 17 Mayıs günü saat 05.00'e kadar vatandaş girişlerine kapatıldı.