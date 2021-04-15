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    Köpeklerin kedilerden daha zeki olduğu ortaya çıktı (Yaşam haberleri)

    Tarihin en köklü tartışmalarından biri daha aydınlığa kavuştu. Kedilerin mi yoksa köpeklerin mi daha akıllı olduğu konusunda uluslararası bir araştırma yapıldı. Buna göre köpeklerin kedilerden daha akıllı olduğu ortaya koyuldu. Sonuçlara göre köpeklerin 530 milyon ve kedilerin 250 milyon nöronu olduğu tespit edildi. Evcil hayvanların hangisinin 'daha akıllı' olduğunu objektif olarak söylemenin ise oldukça zor olduğu öğrenildi.

    Doğal zeka

    Tarihin en köklü tartışmalarından biri daha aydınlığa kavuştu. Kedilerin mi yoksa köpeklerin mi daha akıllı olduğu konusunda uluslararası bir araştırma yapıldı.

    Buna göre köpeklerin kedilerden daha akıllı olduğu ortaya koyuldu. Sonuçlara göre köpeklerin 530 milyon ve kedilerin 250 milyon nöronu olduğu tespit edildi. Evcil hayvanların hangisinin 'daha akıllı' olduğunu objektif olarak söylemenin ise oldukça zor olduğu öğrenildi.

    140.8 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 140 milyon 858 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 199 bin 838'er lira, 4 bilenler bin 885'er lira, 3 bilenler 110'ar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

        BİR TALİHLİYE 897 BİN LİRA
        5+1 bilen bir kişi, 897 bin lira kazandı. 5 bilenler 11 bin 575'er lira, 4+1 bilenler 294'er lira, 4 bilenler 41'er lira, 3+1 bilenler 17'şer lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 8'er lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

        RAY CANINA
        Olay,         27 Mart'ta Samsun Canik'te yaşandı. Serkan Kantekin (31), tramvay beklerken bir anda rahatsızlandı. Zor nefes almaya başlayınca güvenlik görevlisi Eray Parlak'ı çağırdı. 'Nefes alamıyorum' dedikten sonra bayıldı. İlk yardım eğitimi alan Parlak, hemen talihsiz adama kalp masajı yaptı. Hayata döndürülen Serkan Kantekin hastaneye kaldırıldı.

        Durumunun iyi olduğu açıklandı. Eray Parlak ise yaşadıklarını şöyle anlattı: Olaydan sonra durumunu çok merak ediyordum, hep aklımdaydı. Telefonla görüştük, o bana teşekkür etti.

            İŞI SIRP'A SARDI
            İstanbul'da             yaşayan Çağrı Reşat Mehmet Tortop ile Sırp model Tanja Dukiç arasında 2019 yılında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tortop bıçakla tehdit ettiği Dukiç'i saatlerce dövüp odaya kapattı. Hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Önceki gün yapılan duruşmada, "Olay günü 112'yi aradım" savunması yaptı. Ancak telefon kayıtlarında 112'yi hiç aramadığı ortaya çıktı. Mahkeme, Dukiç'in telefon kayıtlarını isteyerek duruşmayı erteleme kararı aldı.

            01 ATANA POLİSİYESİ
            Mustafa Analık, kızı Ela'yı (4) dama çıkardı. "Kanı akarsa büyü bozulacak" deyip aşağıya sarkıttı. Çocuğun "Ne olur atma" çığlıkları yürekleri dağladı. Dedesi tarafından kurtarıldı. Baba, gözaltında!

            O ARTIK VANLILAR'IN FAHRİ HEMŞEHRİSİ
            Astronot Kate Rubins, uzaydan Van Gölü'nü görüntüledi. Fotoğraf birinci seçildi. Vanlılar Van Kedisi hediye etti. İsmi de Kate'ydi!
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            Haberler Yaşam Köpeklerin kedilerden daha zeki olduğu ortaya çıktı (Yaşam haberleri)