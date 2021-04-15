Köpeklerin kedilerden daha zeki olduğu ortaya çıktı (Yaşam haberleri)

Buna göre köpeklerin kedilerden daha akıllı olduğu ortaya koyuldu. Sonuçlara göre köpeklerin 530 milyon ve kedilerin 250 milyon nöronu olduğu tespit edildi. Evcil hayvanların hangisinin 'daha akıllı' olduğunu objektif olarak söylemenin ise oldukça zor olduğu öğrenildi.