Köpeklerin kedilerden daha zeki olduğu ortaya çıktı (Yaşam haberleri)

Tarihin en köklü tartışmalarından biri daha aydınlığa kavuştu. Kedilerin mi yoksa köpeklerin mi daha akıllı olduğu konusunda uluslararası bir araştırma yapıldı.
Buna göre köpeklerin kedilerden daha akıllı olduğu ortaya koyuldu. Sonuçlara göre köpeklerin 530 milyon ve kedilerin 250 milyon nöronu olduğu tespit edildi. Evcil hayvanların hangisinin 'daha akıllı' olduğunu objektif olarak söylemenin ise oldukça zor olduğu öğrenildi.
140.8 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 140 milyon 858 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 199 bin 838'er lira, 4 bilenler bin 885'er lira, 3 bilenler 110'ar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.