"SİLAH ZORUYLA İÇERDEKİLERİ DIŞARIYA ÇIKARDI"

Görgü tanığı Nermin Çağırdar, "İlk kızın bağırış seslerini duydum. Sonra silahla beraber kızı sürükleyerek buraya kadar getirdi. Kızı sürükleyerek içeriye soktu. Daha sonra silah zoruyla içerdekileri dışarıya çıkardı. Polisler geldi. Yaralıyı ben görmedim. sanırım iki el ateş etmiş. İş yerinde arkadaşına müdahale etmek isteyen arkadaşını da vurmuş. Hastanelik oldu. Onu da götürdüler" dedi.