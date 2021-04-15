ETİ Karam çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. ETİ Karam kura çekiliş sonuçları isim listesi kuraya katılanların araştırdığı konulardan birisi oldu. ETİ tarafından yapılan çekilişle, bir adet kırmızı Mini Cooper ve bir adet siyah Mini Cooper marka otomobil hediye edilecek. Karam paketlerinden çıkan şifreyle çekilişe katılanlar ETİ Karam çekiliş sonuçları hakkında sorgulama yapıyor.