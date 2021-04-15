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    • 15.04.2021 14:18
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    • 15.04.2021 14:18
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    çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? 15 Nisan nasıl öğrenilir?

    kura sonuçları kuraya katılan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. isim listesi açıklandı mı? 15 Nisan günü açıklanacağı belirtilen nı öğrenmek isteyenler konuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte ETİ Karam çekiliş sonuçları öğrenme sayfası!

    takvim.com.tr
    ETİ Karam çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? ETİ Karam kura sonuçları nasıl öğrenilir?

    ETİ Karam çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. ETİ Karam kura çekiliş sonuçları isim listesi kuraya katılanların araştırdığı konulardan birisi oldu. ETİ tarafından yapılan çekilişle, bir adet kırmızı Mini Cooper ve bir adet siyah Mini Cooper marka otomobil hediye edilecek. Karam paketlerinden çıkan şifreyle çekilişe katılanlar ETİ Karam çekiliş sonuçları hakkında sorgulama yapıyor.

    ETİ KARAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Siyah Mini çekilişi için kampanyalı Eti Karam Gurme, Kırmızı Mini çekilişi için kampanyalı Eti Ahenk Gurme satın almanız gerekmektedir.

    Anasayfada yer alan bitter ya da sütlü seçeneklerinden birini seçerek ilgili form sayfasına ulaşın.

    Açılan formdaki alanları eksiksiz doldurun.

    Kampanyalı paketlerin içerisindeki 8 haneli kodu formdaki alana girin.

    Kampanyalı ürün paketinizi kampanya sonucu duyurulana kadar saklayın.

    Eti Ahenk Gurme ürünündeki şifreyi girenler kırmızı Mini çekilişine, Eti Karam Gurme ürünündeki şifreyi girenler siyah Mini çekilişine katılacaklardır.

    Kazananlar 20.04.2021 tarihinde Takvim Gazetesi'nde duyurulacak. Sonuçlar aynı zamanda sutlumubittermi.com. adresinden öğrenilebilecek.
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    Haberler Yaşam ETİ Karam çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? 15 Nisan ETİ Karam kura sonuçları nasıl öğrenilir?