Sabah'ın haberine göre; Diyarbakır'da geçen yıl kasımda 7 yaşındaki kızıyla yolda yürüdüğü sırada, cezaevinden firar eden kocası tarafından av tüfeğiyle kızının gözü önünde öldürülen Remziye Yoldaş (30) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılıkça hazırlanan iddianameye göre, birçok suçtan tutuklu bulunan Veysi Yoldaş cezaevinden firar ederek şiddet uyguladığı eşini babasının evinden almak istedi.
Cinayetten üç gün önce kayınpederinin çalıştırdığı bakkal dükkânına giden Veysi, eşinin boğazını sıkarak, "Eğer benimle gelmezsen seni ve tüm aileni burada öldürürüm" diyerek şiddet uyguladı. Polise başvuran kadın, firar eden eşinin kendisine ve çocuğuna şiddet uyguladığı için can güvenliği nedeniyle koruma kararı aldırdı. Olay günü Veysi Yoldaş, yolda yürüyen eşi ve kızına arkadan yaklaşarak "Benimle gelmezsen, seni öldürürüm" dedi. Remziye Yoldaş'ın karşı çıkması üzerine av tüfeğiyle eşini vurup olay yerinden kaçtı.
ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU
Cezaevi firarisi katil zanlısının yakalanabilmesi için Cinayet Büro Amirliği'nde özel bir ekip oluşturuldu. Katil zanlısının bir yakınının adına telefon hattı çıkardığı ilgili GSM operatöründen tespit edilince telefon numarasının dinlenmesi ve kayda alınması için mahkemeden izin alındı. Telefonu dinlemeye alan ekipler, sinyal ve baz bilgilerinden zanlının İzmir'e kaçtığını belirledi.