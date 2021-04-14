DONANIM DA GEREKİYOR

Kullanılacak e-skuterin; gece diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat bir şekilde fark edilmelerini sağlamak üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olması zorunlu oldu

Ayrıca E-skuter kullananlar 2918 sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kurallara uymakla yükümlü sayılacaklar.

PAYLAŞIMLI E-SKUTER ŞİRKETLERİNE ÖZEL ŞARTLAR

E-skuterleri paylaşımlı olarak kullanıma sunan şirketler en az 500 bin lira sermayeye veya işletme sermayesine sahip olacak.

Gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin verilerin tutulacağı veri tabanının saklanacağı sunucuların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde barındırılması ve İdarenin erişimine açık olması,

Seri/plaka/id numaralarını U-Net'e kaydetmek koşulu ile kendilerine ait en az 250 adet e-skutere sahip olması,

Güncel hali esas olmak üzere TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO/IEC 27001, ISO 45001 kalite belgelerine sahip olması şart koşulacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinden bu maddede belirtilen sermaye şartı aranmayacak.

YETKİ BELGESİ ALINACAK YERLER

Paylaşımlı e-skuter şirketleri büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerde UKOME'den,

Büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde il trafik komisyonundan,

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen mercilerin görevli ve yetkili olmadığı ve özel kanunlar ile belirlenmiş alanlarda, kendilerine yetki verilmiş ilgili kurum ve işletmelerden izin alacaklar.