Olay, 5 Nisan'da Kestel ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi ailesi, evlerinde yardımcı olması amacıyla bir tanıdıklarının tavsiyesiyle Özbekistan uyruklu Sarvinoz I. ile anlaştı. Sarvinoz I., 29 Mart'ta İstanbul'dan Bursa'ya gelerek, ailenin evinde çalışmaya başladı. İddiaya göre 5 Nisan sabahı Sarvinoz I., kahvaltı için hazırladığı menemenin içerisine uyku ilacı kattı.
Evde bulunan E.Ç. ile annesi M.T., bir süre sonra uykuya daldı. Sarvinoz I., evde bulunan yaklaşık 1 kilo altın ve 15 bin TL parayı alarak çantaya doldurdu, ardından da başörtüsü takarak evden çıktı.
Sarvinoz I.'nın işe alım süreci hakkında bilgiler veren İslam Çiftçi, "Annem ve anneanneme yardım için temizlikçi bir kadın lazımdı. Bir tanıdık vasıtasıyla biz bu kadına ulaştık. Pasaportunu inceledik, herhangi bir sıkıntısı yoktu. Sürekli bir şeyleri sorguluyordu. Bizi kandırdı" dedi.
Evde bulunan E.Ç. ile annesi M.T., bir süre sonra uykuya daldı. Sarvinoz I., evde bulunan yaklaşık 1 kilo altın ve 15 bin TL parayı alarak çantaya doldurdu, ardından da başörtüsü takarak evden çıktı.
Sarvinoz I.'nın işe alım süreci hakkında bilgiler veren İslam Çiftçi, "Annem ve anneanneme yardım için temizlikçi bir kadın lazımdı. Bir tanıdık vasıtasıyla biz bu kadına ulaştık. Pasaportunu inceledik, herhangi bir sıkıntısı yoktu. Sürekli bir şeyleri sorguluyordu. Bizi kandırdı" dedi.