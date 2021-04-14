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    'da Özbek kadın anne-kızı ilaçlı menemenle uyuttu! 1 kilo altını çalıp kayboldu...

    ’da Özbek Sarvinoz I. (28), evlerinde çalıştığı E.Ç. adlı kadın ile annesi M.T.’yi içerisine uyku ilacı kattığı menemenle uyuttu… Ardından 1 kilo altın ve 15 bin TL (Yaklaşık 500 bin lira) nakit parayı çalarak kaçtı

    500 bin liralık menemen
    Olay, 5 Nisan'da ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi ailesi, evlerinde yardımcı olması amacıyla bir tanıdıklarının tavsiyesiyle uyruklu Sarvinoz I. ile anlaştı. Sarvinoz I., 29 Mart'ta 'dan 'ya gelerek, ailenin evinde çalışmaya başladı. İddiaya göre 5 Nisan sabahı Sarvinoz I., kahvaltı için hazırladığı menemenin içerisine uyku ilacı kattı.



    Evde bulunan E.Ç. ile annesi M.T., bir süre sonra uykuya daldı. Sarvinoz I., evde bulunan yaklaşık 1 kilo altın ve 15 bin TL parayı alarak çantaya doldurdu, ardından da başörtüsü takarak evden çıktı.



    Sarvinoz I.'nın işe alım süreci hakkında bilgiler veren , "Annem ve anneanneme yardım için temizlikçi bir kadın lazımdı. Bir tanıdık vasıtasıyla biz bu kadına ulaştık. Pasaportunu inceledik, herhangi bir sıkıntısı yoktu. Sürekli bir şeyleri sorguluyordu. Bizi kandırdı" dedi.
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