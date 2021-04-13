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    , gümüş havyar kaşığını 4 bin 300 liraya satışa çıkardı

    , gümüş havyar kaşığını 4 bin 300 liraya satışa çıkardı. Bu özel çalışmayı birçok zengin satın aldı. Vakko, "tükenmek üzere" acele edin açıklaması yaptı. Fiyatının çok pahalı olması nedeniyle sosyal medyadan da tepki gördü.

    Kaşıkçı elması!

    Napolyon Bonaparte'ın gözde şatosu ve İmparatoriçe 'den esinlenerek ortaya çıkartılan u, 'de de büyük ilgi görüyor.

    ve yapraklarından ilham alan desenleri ve şık tasarımıyla özel olarak tasarlanan havyar kaşığı mağazalarında 4 bin 300 liraya kapışılıyor. Gümüş kaplama olan bu özel kaşık özel sofralar için tercih ediliyor.

    Fiyatının çok pahalı olması nedeniyle sosyal medyadan da tepki gördü:
    BİR kaşık isyanım var.
    Zenginleri anlamak zor. Arkadaş her şeyiniz mi ateş pahası olsun.
    ASGARİ ücretli iki ay çalışarak bu kaşığı alabilir.
    HAVYAR pahalı da kaşığı da mı pahalı olur. kaşığıyla ye.
    KAŞIKLA ye kaşığı yeme.
    BU kaşığı boynuma kolye diye asarım.

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    Haberler Yaşam Vakko, gümüş havyar kaşığını 4 bin 300 liraya satışa çıkardı