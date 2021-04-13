Napolyon Bonaparte'ın gözde şatosu ve İmparatoriçe Josephine'den esinlenerek ortaya çıkartılan Malmaison Koleksiyonu, Türkiye'de de büyük ilgi görüyor.

Palmiye ve nilüfer yapraklarından ilham alan desenleri ve şık tasarımıyla özel olarak tasarlanan havyar kaşığı Vakko mağazalarında 4 bin 300 liraya kapışılıyor. Gümüş kaplama olan bu özel kaşık özel sofralar için tercih ediliyor.

Fiyatının çok pahalı olması nedeniyle sosyal medyadan da tepki gördü:

BİR kaşık isyanım var.

Zenginleri anlamak zor. Arkadaş her şeyiniz mi ateş pahası olsun.

ASGARİ ücretli iki ay çalışarak bu kaşığı alabilir.

HAVYAR pahalı da kaşığı da mı pahalı olur. Çay kaşığıyla ye.

KAŞIKLA ye kaşığı yeme.

BU kaşığı boynuma kolye diye asarım.