Patates kızartmak için ocaktaki tavaya yağ koyup uyuyakalan yaşlı adam ölümden döndü!

Olay, saat 18.30 sularında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın giriş katında bulunan, dükkandan bozma evde meydana geldi. Emre Örge, akşam yemeğinde patates kızartması yapmak için ocak üzerindeki tavaya yağ koydu.
Ardından odaya geçen Örge, bir süre sonra uyuyakaldı. Ocakta bulunan içi yağ dolu kızartma tavası bir anda alev aldı.
Bu esnada Emre Örge, dumandan etkilenerek bayıldı. Dumanı fark eden yan komşu motosiklet tamircisi Kadir Millidere, kapıyı çalmasına rağmen karşılık alamayınca, kapıyı kırarak içeri girdi.
BAYGIN HALDE ÇIKARTILDI