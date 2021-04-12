Patates kızartmak için ocaktaki tavaya yağ koyup uyuyakalan yaşlı adam ölümden döndü!

Bu esnada vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hava kompresörüyle dumanı tahliye etti. Dumandan etkilenen Örge, tedbir amaçlı ambulansa alındı.

"ZOR BELA DIŞARI ÇIKARDIM"