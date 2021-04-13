Çocuklarından heveslenerek bir tane kuş alan Balcı'nın papağan Bitik'in dışında birçok kuşu bulunuyor. Papağan Bitik, ıslıkla söylediği Ölürüm Türkiyem ile sadece Fatih Balcı'yı değil bütün evdekileri de kaldırıyor.
Belediyede işçi olarak çalışan Fatih Balcı, "Bu kuş işine biz çocuklardan heves aldık. Bir tane kuş aldık evimize sonra baktık ki çocuklar da kuşları seviyorlar.
Kuşlar bir iki derken üremeye başladı. Sahiplendirmeye başladık. Kuşları da seviyoruz. Benim bir tane kayınbiraderim vardı, uzman çavuş kendisi. Bunu yavruyken almış, sultan papağanı bu.
"Ölürüm Türkiyem" şarkısını ıslıkla söyleye söyleye buna öğretmiş. Biz de bir sabah baktık, işte kendisinin de tayini çıkmış. Bunu da bize verdi sağ olsun.