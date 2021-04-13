Çocuklarından heveslenerek bir tane kuş alan Balcı'nın papağan Bitik'in dışında birçok kuşu bulunuyor. Papağan Bitik, ıslıkla söylediği Ölürüm Türkiyem ile sadece Fatih Balcı'yı değil bütün evdekileri de kaldırıyor.

Belediyede işçi olarak çalışan Fatih Balcı, "Bu kuş işine biz çocuklardan heves aldık. Bir tane kuş aldık evimize sonra baktık ki çocuklar da kuşları seviyorlar.