Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 13.04.2021 09:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.04.2021 09:55
    ABONE OL

    'de şanzımanın içinden 3,9 kilo metamfetamin çıktı! 3 kişi gözaltında

    ’de, 3,9 kilogram metamfetamin gizlenen şanzıman kargosunu teslilan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    DHA
    Şanzımanın içinden çıktı! 3,9 kg
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden kargoyla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

    Polis ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki kargo şubesine, kargoyu almaya giden şüphelileri takibe aldı. Ekipler, kargoyla gönderilen şanzımanı teslim alan şüphelileri gözaltına aldı.

    Paketi açılan şanzımanda 3,9 kilogram metamfetamin ele geçirildi. M.A., F.D. ve A.Y.S. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Mersin'de şanzımanın içinden 3,9 kilo metamfetamin çıktı! 3 kişi gözaltında