Fakat o da araç içerisinde telsiz konuşmasını duyduğu için; biz güzergahı anons ettikçe o yön değiştirdi. Ara sokaklarda ki kovalamacanın ardından en sonra 3-4 araç ile Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı üzerinde kaçan otomobili yakaladık. Araçtan indirdiğimiz kadını, gelen polis ekiplerine teslim ettik. Şoför arkadaşımız da kadından şikayetçi oldu. Araçta çarpmalara bağlı maddi hasar meydana geldi. Senelerdir bu işi yapıyoruz, böyle bir şeyin başımıza geleceği hiç aklımıza gelmemişti" dedi.