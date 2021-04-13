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    • 13.04.2021 08:33
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    • 13.04.2021 08:34
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    Fatih'te paniği! Küle döndü

    Fatih'te bulunan iki katlı metruk ahşap bir binada sabah saatlerinde çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

    İstanbul Fatih'te yangın paniği! Küle döndü

    Fatih'te iki katlı ahşap binada çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Yangın, Hoca Giyasettin Mahallesi Tavanlı Çeşme Sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk ahşap binada saat 6.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kağıt ve hurda malzeme toplayan yabancı uyruklu kişilerin kaldığı binadan alevlerin çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir odada başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Eminönü, Fatih ve Beyoğlu itfaiye ekipleri yangına iki yönden müdahale etti. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle bina kullanılmaz hale geldi.

    YANGIN CEP TELEFONUNDA
    Ahşap binada çıkan yangın çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, alevlerin sardığı binaya itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Mahalle sakini Enver Örnek, "Burada Afganlar kalıyor. Kağıt ve koli topluyorlar. Ben de yangını görerek buraya geldim" dedi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

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