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    • 13.04.2021 10:26
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    • 13.04.2021 10:32
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    'ta vahşet! 12 yaşındaki kız çocuğu N.A. teyzesine cinsel istismara uğramasını anlattı! 4 kişi tutuklandı

    'ta yaşananlar kelimenin tek manasıyla kan donduran cinsten. ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki N.A., teyzesine bazı kişiler tarafından cinsel istismara uğradığını anlattı. Güvenlik güçlerinin olaya müdahil olması sonucu 4 kişi gözaltına alındı.

    Kan donduran taciz

    Pazarcık ilçesinde N.A., teyzesine, bazı kişilerin kendisine şantajla cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

    PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADE VERDİ
    Teyze de polise haber verdi. Gelen polis ekipleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen küçük kız, pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde kendisine şantajla cinsel istismarda bulunulduğunu belirtip, istismar eden kişilerin isimlerin verdi.

    4 KİŞİ TUTUKLANDI
    Polis, 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        VALİLİK: 1 KİŞİ ARANIYOR
        Bu arada, Kahramanmaraş Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Çocuk İzleme Merkezi'nde N.A isimli şahısla, pedagoglar eşliğinde yapılan görüşmede; ailesinin yanında bulunduğu sırada farklı şahıslar tarafından kendisine şantaj yapıldığını ve cinsel istismara uğradığı iddiasında bulunmuştur.

        Söz konusu bu iddia üzerine yapılan araştırmalar neticesinde 4 şahıs tutuklanmış, 1 şahsı arama çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma titizlikle ve gizlilikle yürütülmektedir."
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        Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta vahşet! 12 yaşındaki kız çocuğu N.A. teyzesine cinsel istismara uğramasını anlattı! 4 kişi tutuklandı