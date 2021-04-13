Genç iş insanı Basri Tokgöz’den örnek davranış

Pandemi döneminde herkeste ekonomik anlamda bir sarsılma gerçekleşti. Kimileri bunu daha fazla hissetti. Ekonomik zorlukları yaşayanlara karşı elinden geldiğinde destek olmaya çalışan genç iş insanı Basri Tokgöz maddi imkânı yerinde olan kişileri bu tarz yardımlarda bulunmaya teşvik eden paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. "Bir iyilik hareketi olarak başlayan bu düşünce bir nevi farkındalık projesine dönüşürse çok daha etkili olacaktır." diyen Basri Tokgöz bunu gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte evlerde başlayan tatlı telaşları maalesef ekonomik olarak zorda olan aileler yaşayamıyor. Bu aileler için yapılması gerekenleri "Birlik olmak, beraber olmak, zorlukların aşılmasında insanın elindeki en büyük güçtür. Tüm ulusça birlik olalım bu zor günleri aşalım. Olan, olmayana versin. Herkeste yeteri kadar olsun." şeklindeki sözleriyle ifade eden Basri Tokgöz tarafından başlatılan bu iyilik hareketi umarız çığ gibi büyür ve tüm ülkeye yayılır.

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