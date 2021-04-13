Çekmeköy'de cipe düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün saat 11.00 sıralarında Alemdağ Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen cipin önünde bulunan otomobil yol ortasında aniden durdu.
Bu sırada yan tarafında bulunan bir otomobil ile arkadan gelen diğer otomobil, cipi sıkıştırdı. Otomobillerden inen sopalı saldırganlar, cipe yöneldi. Bu sırada içerden de karşılık gelince saldırganlar cipe doğru ateş açtı.
Otomobiller tarafından çevrilen cip, olayla ilgisi olmayan ve hemen arkasında bulunan otomobilin aradan çıkması ile bir manevra yaparak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Olay sırasında hem saldırıyı gerçekleştiren hem de cipte bulunan kişilerden yaralananlar olduğu belirtildi.