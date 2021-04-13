



Cadde üzerinde olayın şokunu yaşayan vatandaşlardan Yusuf Sezer, "Esnaf olarak dükkanımızdaydık. Bir anda fren sesi duyduk. Klasik trafik kavgası dedik, burada çok olur. Sopalarla bir cipe saldırdılar. Onsan sonra silah çıkardılar. Bu sırada iki üç el silah sesi duyduk. Cip kurtardı kendini, biraz aşağı gitti, orada da üç dört el silah sesi duyduk. Her şey bir dakikada oldu. Herkes kendi yaralılarını aldılar, arabalara attılar. Ne polisi beklediler, ne ambulansı. Bir anda herkes kayboldu gitti" şeklinde konuştu.