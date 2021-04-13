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    • 13.04.2021 16:59
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    • 13.04.2021 16:59
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    nasıl yapılır? Türkçe Arapça!

    sözleri Türkçe Arapça! ? Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar iftar sofralarına oturacak. İftar yapacak vatandaşlar da dualar ederek oruçlarını açacak. Peki iftar duası nasıl yapılır? İşte Türkçe Arapça !

    takvim.com.tr
    İftar duası nasıl yapılır? İftar duası sözleri Türkçe Arapça!

    İftar duası sözleri Türkçe Arapça! İftar duası nasıl yapılır? İftar duası okunuşu vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. İftar sofralarına oturacak kişiler dualar ederek oruçlarını açmak istiyor. Peki iftar duası nasıl yapılır? İşte iftar duası sözleri...

    İFTAR DUASI SÖZLERİ!

    Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

    -"Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü."

    TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

    Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; "Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti."

    İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

    İFTARDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

    -Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

    -Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "

    "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

        Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

        Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.
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