Ramazan Bayramı tatili 4.5 gün sürecek: Gezerek yeni yerler görmek isteyenlere seçenek çok

Her sene olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu ve Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor... 23 Nisan hafta sonuyla birleşerek 3, Ramazan Bayramı da 4.5 günlük tatil fırsatı sunuyor. Bu dönemde gezerek yeni yerler görmek isteyenlere seçenek çok...