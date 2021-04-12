Ramazan Bayramı tatili 4.5 gün sürecek: Gezerek yeni yerler görmek isteyenlere seçenek çok

Her sene olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu ve Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor... 23 Nisan hafta sonuyla birleşerek 3, Ramazan Bayramı da 4.5 günlük tatil fırsatı sunuyor. Bu dönemde gezerek yeni yerler görmek isteyenlere seçenek çok...
KAPADOKYA
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve kiliseleri, yeraltı yerleşim merkezleri ve sıcak hava balon turlarıyla seyahat tutkunlarını cezbediyor. Ürgüp, Ortahisar, Uçhisar, Avanos, Göreme bölgelerinde bulunan pek çok tarihi yer, Kapadokya gezisinin olmazsa olmazları arasında. Ihlara Vadisi, Zelve Vadisi, Ortahisar ve Uçhisar Kaleleri, Güllüdere Vadisi, Çavuşin Kilisesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Sobesos Antik Kenti bölgede görülecek yerler arasında ilk akla gelenler. En bilinen yeraltı şehirleri arasında Acıgöl, Derinkuyu, Kaymaklı ve Mazı yer alıyor. Kapadokya'ya gitmişken bölgeye özgü yılkı atları görülebilir ve civardaki at çiftlikleri de ziyaret edilebilir.
PAMUKKALE
Termal suları, travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi yapılarıyla seyahat tutkunlarını çekiyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Pamukkale travertenleri, sadece ülkemizin değil dünyanın sayılı güzellikleri arasında. Pamukkale travertenlerini ziyaret edenler; Antik Havuz, Yeşildere Şelalesi ve Apollan Tapınağı'nı gezi rotasına ekleyebilir.