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    Ramazan Bayramı tatili 4.5 gün sürecek: Gezerek yeni yerler görmek isteyenlere seçenek çok

    Her sene olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu ve Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor... 23 Nisan hafta sonuyla birleşerek 3, Ramazan Bayramı da 4.5 günlük tatil fırsatı sunuyor. Bu dönemde gezerek yeni yerler görmek isteyenlere seçenek çok...

    Seyahat bayramı!

    Her sene olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu ve Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor... 23 Nisan hafta sonuyla birleşerek 3, Ramazan Bayramı da 4.5 günlük tatil fırsatı sunuyor. Bu dönemde gezerek yeni yerler görmek isteyenlere seçenek çok...

    KAPADOKYA
    UNESCO     Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve kiliseleri, yeraltı yerleşim merkezleri ve sıcak hava balon turlarıyla seyahat tutkunlarını cezbediyor. Ürgüp, Ortahisar, Uçhisar, Avanos, Göreme bölgelerinde bulunan pek çok tarihi yer, Kapadokya gezisinin olmazsa olmazları arasında. Ihlara Vadisi, Zelve Vadisi, Ortahisar ve Uçhisar Kaleleri, Güllüdere Vadisi, Çavuşin Kilisesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Sobesos Antik Kenti bölgede görülecek yerler arasında ilk akla gelenler. En bilinen yeraltı şehirleri arasında Acıgöl, Derinkuyu, Kaymaklı ve Mazı yer alıyor. Kapadokya'ya gitmişken bölgeye özgü yılkı atları görülebilir ve civardaki at çiftlikleri de ziyaret edilebilir.

    PAMUKKALE
    Termal     suları, travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi yapılarıyla seyahat tutkunlarını çekiyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Pamukkale travertenleri, sadece ülkemizin değil dünyanın sayılı güzellikleri arasında. Pamukkale travertenlerini ziyaret edenler; Antik Havuz, Yeşildere Şelalesi ve Apollan Tapınağı'nı gezi rotasına ekleyebilir.

        SAFRANBOLU
        Bozulmamış         tarihi dokusuyla, 1994 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Safranbolu'nun 'Tarihi Çarşı' denilen bölgesi klasik Osmanlı mimarisini yansıtan tarihi konaklarla dolu. Adını dünyanın en pahalı baharatı olan safrandan alan Karabük'ün turistik ilçesi Safranbolu'ya yolu düşenlerin Demirciler Çarşısı, Cinci Hanı, Yemeniciler Arastası, Tokatlı Kanyonu Kristal Teras ve İncekeya Su Kemeri'ni görmesi tavsiye ediliyor.

        SALDA GÖLÜ
        Bembeyaz         kumsalı ve turkuaz sularıyla Maldivler'i anımsatan Salda Gölü, son birkaç yıldır rekor sayıda ziyaretçinin akınına uğruyor. Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, Türkiye'de görülecek en özel doğal güzellikler arasında yer alan Salda Gölü'ne ilgi, NASA tarafından Mars'taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunun açıklanması ile daha da arttı.

        GÖBEKLİTEPE
        Şanlıurfa'da         bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi ören yeri Göbeklitepe, kültür turlarının gözde adresleri arasında bulunuyor. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'de kazılar 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Şimdiye kadar Neolitik Çağ'a ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu.
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        Haberler Yaşam Ramazan Bayramı tatili 4.5 gün sürecek: Gezerek yeni yerler görmek isteyenlere seçenek çok