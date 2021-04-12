Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.04.2021 17:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2021 17:02
    ABONE OL

    Jandarma'dan gülümseten paylaşım: eleri dinliyor gözleri kapalı

    'nca komandoların 'görev arkadaşı' köpeğin helikopterden dışarı bakarken çekilen fotoğrafı, sosyal medyadan "eleri dinliyor gözleri kapalı" notuyla paylaşıldı.

    Jandarma'dan gülümseten paylaşım

    Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter'daki hesabından, Sikorsky helikopterden dışarı bakarken çekilen, komandoların 'görev arkadaşı' köpeğin fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğraf notunda ise "Görev arkadaşımız, Sikorsky içerisinde Bestler Dereleri dinliyor gözleri kapalı" denildi.

    10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
    Şırnak'ın Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 'Eren-10' operasyonu kapsamında, geçen hafta terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulmuştu.

    Operasyonda, aralarında kırmızı kategoride yer alan, sözde 'Botan saha sorumlusu' ve 'Özgür Gabar' kod adlı Fırat Şişman'ın da olduğu 10 terörist, etkisiz hale getirilmişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Jandarma'dan gülümseten paylaşım: Sikorsky Bestler Dereleri dinliyor gözleri kapalı