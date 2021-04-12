İzmir'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Süt tankeri ise karşı şeride geçerek yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada hafif ticari araçtaki Nurkadın Gümüşsu (52), bir süre önce boşandığı Yıldıray Demirdöven (47) ve Safiye Derge (46) yaşamını yitirdi, Uğur Baylan ile yanındaki Yılmaz Kızılboğa, Sema Derge, Abuzer Yakala ise yaralandı.